மாவட்ட செய்திகள்

சுதந்திரத்துக்கு முன்பு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு இருந்தால் பாகிஸ்தான் பிரிந்திருக்காது - மோடி பேச்சு + "||" + Before independence If the leaders of the Congress act wisely, Pakistan will not be separated - Modi talks

சுதந்திரத்துக்கு முன்பு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு இருந்தால் பாகிஸ்தான் பிரிந்திருக்காது - மோடி பேச்சு