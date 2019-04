மாவட்ட செய்திகள்

கோடநாடு வழக்கு, ஷயான், மனோஜ் உள்பட 10 பேர் ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் - வக்கீலை மாற்றுவதாக நீதிபதியிடம் தகவல் + "||" + 10 people including Shayan and Manoj Ooty in the court azar

கோடநாடு வழக்கு, ஷயான், மனோஜ் உள்பட 10 பேர் ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் - வக்கீலை மாற்றுவதாக நீதிபதியிடம் தகவல்