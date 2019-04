மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடி ராமநாதபுரம் வருகை: தமிழகம் முழுவதும் அகதிகள் எண்ணிக்கை சரிபார்க்கப்படும் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஓம் பிரகாஷ் மீனா தகவல் + "||" + Prime Minister Modi Ramanathapuram Visit: The number of refugees will be verified throughout Tamil Nadu

பிரதமர் மோடி ராமநாதபுரம் வருகை: தமிழகம் முழுவதும் அகதிகள் எண்ணிக்கை சரிபார்க்கப்படும் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஓம் பிரகாஷ் மீனா தகவல்