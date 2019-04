மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK Palaniasamy's allegations are not executed by water management projects

தி.மு.க. ஆட்சியில் நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு