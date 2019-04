மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு கிடையாது விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு பேட்டி + "||" + Farmers union leader Ayyakannu interviewed no party in the election

தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு கிடையாது விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு பேட்டி