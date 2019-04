மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் இருந்து சென்னைக்கு சென்ற சொசுகு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து; டிரைவர் உள்பட 14 பேர் காயம் + "||" + from Karaikal to Chennai accident happened when the bus fell 14 people were injured

காரைக்காலில் இருந்து சென்னைக்கு சென்ற சொசுகு பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து; டிரைவர் உள்பட 14 பேர் காயம்