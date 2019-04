மாவட்ட செய்திகள்

“முழங்கால் வலி சிகிச்சைக்கு சென்ற என்னை மயக்க ஊசி போட்டு பலாத்காரம் செய்தார்” பெரியகுளம் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் மீது பெண் கொடுத்த புகாரில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + "Knee pain after treatment with injectable anesthetic abused me"

“முழங்கால் வலி சிகிச்சைக்கு சென்ற என்னை மயக்க ஊசி போட்டு பலாத்காரம் செய்தார்” பெரியகுளம் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் மீது பெண் கொடுத்த புகாரில் அதிர்ச்சி தகவல்