மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் தேர்தல் பறக்கும் படை வாகன சோதனை:காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட 82 மதுபாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் + "||" + Vehicle test of election flying force at the rice: The seizure of 82 liquor bottles in the car

நெல்லையில் தேர்தல் பறக்கும் படை வாகன சோதனை:காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட 82 மதுபாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்