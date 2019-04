மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடி அருகேலாரி- மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; இளம்பெண் சாவுகுழந்தைகள் உள்பட 3 பேர் காயம் + "||" + Near Puliyankudi Truck-motorcycle clash; Youngest to die Three injured including children

