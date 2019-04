மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் நிலையான ஆட்சி அமைய தாமரை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - நடிகர் கார்த்திக் பேச்சு + "||" + Voter in the lotus symbol as a constant rule in the middle

மத்தியில் நிலையான ஆட்சி அமைய தாமரை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - நடிகர் கார்த்திக் பேச்சு