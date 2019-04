மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்குள் யாரும் செல்போன் கொண்டு செல்லக்கூடாது - தேர்தல் அதிகாரி வீரராகவராவ் பேட்டி + "||" + Within the polling centers No one should go with cellphone

வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்குள் யாரும் செல்போன் கொண்டு செல்லக்கூடாது - தேர்தல் அதிகாரி வீரராகவராவ் பேட்டி