மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் மோடி வேண்டும், எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் வாக்குறுதிகளை நம்பி மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் - மதுரையில் நடிகர் கார்த்திக் பிரசாரம் + "||" + Trusted by the opposition's false promises Do not be fooled by people

மீண்டும் மோடி வேண்டும், எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் வாக்குறுதிகளை நம்பி மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் - மதுரையில் நடிகர் கார்த்திக் பிரசாரம்