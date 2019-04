மாவட்ட செய்திகள்

எந்திரங்களின் உறுதி தன்மையை சரிபார்க்கஅரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் மூலம் மாதிரி வாக்குப்பதிவுஉதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஆய்வு + "||" + Verify the stability of the machines Sample polling by political party personalities Assistant Election Officer Study

எந்திரங்களின் உறுதி தன்மையை சரிபார்க்கஅரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் மூலம் மாதிரி வாக்குப்பதிவுஉதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஆய்வு