மாவட்ட செய்திகள்

ரெயிலை போன்று வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ள சிறுவாச்சூர் மானிய தொடக்கப்பள்ளி வியப்புடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள் + "||" + Like a train Painted primary school Civilian people looking after

ரெயிலை போன்று வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ள சிறுவாச்சூர் மானிய தொடக்கப்பள்ளி வியப்புடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள்