மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் சிப்காட் பகுதியில் பணிபுரியும் பெண்களுக்காகசிறப்பு மகளிர் பஸ் இயக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஜோதி பாலகிருஷ்ணரெட்டி உறுதி + "||" + For women working in the Hoshi Sipkot area Special Women's Bus Operations will take action ADMK Candidate Jyoti Balakrishnarage confirmed

