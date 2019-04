மாவட்ட செய்திகள்

சாமிதோப்பில் இருந்து முட்டப்பதிக்கு முத்துக்குடை ஊர்வலம் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Procession muthukkudai Participating in the masses of devotees

சாமிதோப்பில் இருந்து முட்டப்பதிக்கு முத்துக்குடை ஊர்வலம் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு