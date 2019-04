மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும் குமரிக்கு துறைமுகம் கொண்டு வரப்படும்மத்திய மந்திரி பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு + "||" + The port will be brought to Kumari The Central Minister Pon Radhakrishnan speech

பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும் குமரிக்கு துறைமுகம் கொண்டு வரப்படும்மத்திய மந்திரி பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு