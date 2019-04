மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி மாணவன் சாவு தீர்த்தம் எடுக்க வந்தபோது பரிதாபம் + "||" + The student was drowned in the river

அந்தியூர் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி மாணவன் சாவு தீர்த்தம் எடுக்க வந்தபோது பரிதாபம்