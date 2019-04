மாவட்ட செய்திகள்

முழு கொள்ளளவை எட்டியது வீராணம் ஏரி வினாடிக்கு 1,400 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் + "||" + Full volume reached The lake lake a second 1,400 cubic feet of water output

முழு கொள்ளளவை எட்டியது வீராணம் ஏரி வினாடிக்கு 1,400 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம்