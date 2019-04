மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பயிற்சியில் பங்கேற்காத 2 அரசு ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் கலெக்டர் அருண் நடவடிக்கை + "||" + 2 government employees who have not participated in the election exercise will be dismissed

தேர்தல் பயிற்சியில் பங்கேற்காத 2 அரசு ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் கலெக்டர் அருண் நடவடிக்கை