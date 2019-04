மாவட்ட செய்திகள்

கொடுமுடியில் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி மாணவன் பலி தீர்த்தம் எடுக்க வந்தபோது பரிதாபம் + "||" + student is killed by Sink into the river Cauvery

