மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை சுற்று வட்டாரத்தில்குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்காங்கிரஸ் வேட்பாளர் செல்லகுமார் உறுதி + "||" + Uthangarai neighborhood I will take action to solve the problem of drinking water Congress candidate Jayalakshmi confirmed

ஊத்தங்கரை சுற்று வட்டாரத்தில்குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்காங்கிரஸ் வேட்பாளர் செல்லகுமார் உறுதி