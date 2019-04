மாவட்ட செய்திகள்

ஜூன் மாதம் நடைபெற உள்ளபிளஸ்-1, பிளஸ்-2 தேர்வு எழுத தட்கலில் விண்ணப்பிக்கலாம்முதன்மை கல்வி அதிகாரி தகவல் + "||" + To be held in June You can apply for Plus -1 plus Plus -2 Primary education officer information

