மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில்அ.தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் செய்த சாதனைகளை பட்டியலிட தயாரா?எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + In the last 5 years in Tamil Nadu ADMK Are MPs ready to list achievements made? MK Stalin's question to Edappadi Palaniasamy

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில்அ.தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் செய்த சாதனைகளை பட்டியலிட தயாரா?எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி