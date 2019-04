மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் மீதான குற்றச்சாட்டில் ஆதாரம் இல்லை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மீது வழக்குப்பதிய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு + "||" + Chief Minister on the Patnavis There is no evidence in the allegation Election commission order

முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் மீதான குற்றச்சாட்டில் ஆதாரம் இல்லை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மீது வழக்குப்பதிய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு