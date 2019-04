மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் சிறப்பு முகாம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீசார் தபால் ஓட்டு போட்டனர் + "||" + Will be engaged in electoral security The police rushed to the post

பாளையங்கோட்டையில் சிறப்பு முகாம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீசார் தபால் ஓட்டு போட்டனர்