மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் கவுன்சிலர் அடித்துக்கொலை: வாலிபர்கள் 2 பேர் போலீசில் சரண் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு வற்புறுத்தியதால் கொன்றதாக வாக்குமூலம் + "||" + The former councilor killed: 2 young men surrendered to police Confessing that he had been killed by homosexuality

முன்னாள் கவுன்சிலர் அடித்துக்கொலை: வாலிபர்கள் 2 பேர் போலீசில் சரண் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு வற்புறுத்தியதால் கொன்றதாக வாக்குமூலம்