மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்யாமல் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் கடனை மோடி தள்ளுபடி செய்து உள்ளார் முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Mutharasan's allegation is that he has dismissed corporate lenders' debt without discontinuing agriculture debt

