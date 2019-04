மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் கலவரங்களை ஏற்படுத்த பா.ஜனதா திட்டமிட்டுள்ளது இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி தேசிய செயலாளர் டி.ராஜா குற்றச்சாட்டு + "||" + BJP plans to create riots in India National Secretary of Communist Party of India Accusation

