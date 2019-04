மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மணக்காட்டில்கத்தியால் குத்தப்பட்ட பெண் சாவுகொலை வழக்காக மாற்றி போலீசார் விசாரணை + "||" + Salem in the sandstone The woman killed by a knife The police are investigating the murder case

சேலம் மணக்காட்டில்கத்தியால் குத்தப்பட்ட பெண் சாவுகொலை வழக்காக மாற்றி போலீசார் விசாரணை