மாவட்ட செய்திகள்

“மத்தியில் நல்லாட்சி அமைய உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்”தி.மு.க. வேட்பாளர் ஞானதிரவியம் பிரசாரம் + "||" + "Vote in Udaiyurian symbol in the middle of good governance" DMK Candidate campaign Janatiraviyam

“மத்தியில் நல்லாட்சி அமைய உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்”தி.மு.க. வேட்பாளர் ஞானதிரவியம் பிரசாரம்