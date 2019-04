மாவட்ட செய்திகள்

“தமிழகத்தை ஆள்கிறவர்கள் தஞ்சாவூர் பொம்மைகளாக உள்ளனர்” தூத்துக்குடி பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + "The governments of Tamil Nadu Thanjavur are dolls "

