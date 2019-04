மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும் என்று நிதின்கட்காரி கூறியதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, டாக்டர் ராமதாஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது ஏன்? முத்தரசன் கேள்வி + "||" + Why do not you think that this is not the case of Dr. Ramadoss? Muthrasan question

8 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும் என்று நிதின்கட்காரி கூறியதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, டாக்டர் ராமதாஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது ஏன்? முத்தரசன் கேள்வி