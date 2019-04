மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுப்பதிவு முடிந்தவுடன் கிரிவலப்பாதையில் செல்லாமல் மாற்றுப்பாதையில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + After the completion of the polls Voting machines will be taken on the transit route Police Superintendent Information

