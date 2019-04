மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் தொழில் பாதிப்பு: மீன்பிடி தடை காலத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் மீனவர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Industrial impact on fishing industry: fishing barrier Fishermen urging to cancel the time

கஜா புயலால் தொழில் பாதிப்பு: மீன்பிடி தடை காலத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் மீனவர்கள் வலியுறுத்தல்