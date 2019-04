மாவட்ட செய்திகள்

தாராவியில் அடுக்குமாடி கட்டிட பணியின்போதுஇரும்பு சாரம் சரிந்து விழுந்து ஆட்டோ டிரைவர் பலி2 பேர் படுகாயம் + "||" + During the apartment building in Dharavi The iron dump collapses and the auto driver kills 2 people were injured

தாராவியில் அடுக்குமாடி கட்டிட பணியின்போதுஇரும்பு சாரம் சரிந்து விழுந்து ஆட்டோ டிரைவர் பலி2 பேர் படுகாயம்