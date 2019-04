மாவட்ட செய்திகள்

அரண்மனைகுறிச்சி தில்லை காளியம்மன் கோவிலில் பூகாசு வழங்கும் விழா திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் + "||" + Bhakasu celebrations were attended by a large number of devotees participated in the palace Kaliamman Temple

அரண்மனைகுறிச்சி தில்லை காளியம்மன் கோவிலில் பூகாசு வழங்கும் விழா திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்