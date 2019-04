மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாக்குப்பதிவுக்கான பொருட்களை தயார்படுத்தும் பணி தேர்தல் அலுவலர் சந்தீப் நந்தூரி ஆய்வு + "||" + Tuticorin On the Polling The task of preparing things Election Officer Sandeep nanturi Inspection

தூத்துக்குடியில் வாக்குப்பதிவுக்கான பொருட்களை தயார்படுத்தும் பணி தேர்தல் அலுவலர் சந்தீப் நந்தூரி ஆய்வு