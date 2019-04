மாவட்ட செய்திகள்

“தமிழகத்தில் சுட்டெரிக்கிற வெயிலில் தாமரை மலர வாய்ப்பே இல்லை”கனிமொழி எம்.பி. பிரசாரம் + "||" + "In the sun burning in Tamil Nadu There is no chance of lotus blossom "

“தமிழகத்தில் சுட்டெரிக்கிற வெயிலில் தாமரை மலர வாய்ப்பே இல்லை”கனிமொழி எம்.பி. பிரசாரம்