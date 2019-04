மாவட்ட செய்திகள்

“நெல்லை தொகுதி மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க டெல்லியில் குரல் கொடுப்பேன்”அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பேச்சு + "||" + "To solve the problems of the people of Nellai block I will give voice in Delhi "

“நெல்லை தொகுதி மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க டெல்லியில் குரல் கொடுப்பேன்”அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பேச்சு