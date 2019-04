மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு 8 நாட்களுக்கு வெடிபொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது கலெக்டர் தகவல் + "||" + Collector's information should not be sold for 8 days for parliamentary elections

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு 8 நாட்களுக்கு வெடிபொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது கலெக்டர் தகவல்