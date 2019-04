மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் முன்னாள் ராணுவவீரர்கள் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் + "||" + Election Security Former military Soldiers Went to the polling centers

