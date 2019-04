மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும்14 தொகுதிகளில் பிரசாரம் ஓய்ந்ததுவாக்குப்பதிவு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்; பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + The first election in Karnataka will be held Propagation in 14 constituencies

