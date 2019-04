மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்காந்தி பிரதமரானால் குமரி மாவட்டம் வளமாகும் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தில் எச்.வசந்தகுமார் பேச்சு + "||" + In the final campaign of Kumari district, Rahul Gandhi is the prime minister H. Vasanthakumar's speech

ராகுல்காந்தி பிரதமரானால் குமரி மாவட்டம் வளமாகும் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தில் எச்.வசந்தகுமார் பேச்சு