மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் வளர்ச்சிதான் முக்கியம்: குமரியில் துறைமுக திட்டம் கொண்டு வந்தே தீருவேன் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு + "||" + The growth of the people is important: the port project in Kumari will come and tiranarakrishnan talk

மக்களின் வளர்ச்சிதான் முக்கியம்: குமரியில் துறைமுக திட்டம் கொண்டு வந்தே தீருவேன் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு