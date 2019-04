மாவட்ட செய்திகள்

கொட்டாம்பட்டி அருகே திருமணமான 5-வது நாளில் புதுப்பெண் தற்கொலை; சாவில் மர்மம் இருப்பதாக போலீசில் புகார் + "||" + Near Kottampatti, New marriage woman suicide on the 5th day of after marriage

கொட்டாம்பட்டி அருகே திருமணமான 5-வது நாளில் புதுப்பெண் தற்கொலை; சாவில் மர்மம் இருப்பதாக போலீசில் புகார்