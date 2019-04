மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் தொகுதியில் ராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்பேட்டை அமைக்க நடவடிக்கை -ஜெகத்ரட்சகன் வாக்குறுதி + "||" + Action to set up military logistics plant in Arakkonam constituency - Jegatrakshakan promise

அரக்கோணம் தொகுதியில் ராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்பேட்டை அமைக்க நடவடிக்கை -ஜெகத்ரட்சகன் வாக்குறுதி