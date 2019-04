மாவட்ட செய்திகள்

1,850 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்குவாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு + "||" + For 1,850 polling centers Voting machines are sent

1,850 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்குவாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு