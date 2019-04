மாவட்ட செய்திகள்

நெல் மூட்டைகளில் எடை குறைவால் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்ட சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Employees should not take the salary to compensate for loss of weight loss in rice bags

நெல் மூட்டைகளில் எடை குறைவால் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்ட சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்