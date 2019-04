மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்திற்கு பூஜை செய்தால் கைது நடவடிக்கைகோலார் மாவட்ட கலெக்டர் மஞ்சுநாத் எச்சரிக்கை + "||" + Electronic voting machine If the pooja is done Arrest operation

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்திற்கு பூஜை செய்தால் கைது நடவடிக்கைகோலார் மாவட்ட கலெக்டர் மஞ்சுநாத் எச்சரிக்கை